Trump plant Mega-Klage gegen „New York Times“

Er sei stolz darauf, „dieses einst angesehene ,Schmierblatt‘ zur Verantwortung zu ziehen“, schrieb der Präsident. Er will nun im US-Staat Florida eine Klage gegen die Zeitung um umgerechnet 12,75 Milliarden Euro einreichen – wegen Verleumdung und übler Nachrede. „Die ,New York Times‘ durfte viel zu lange ungehindert lügen, diffamieren und mich verleumden, und das hört JETZT auf“, so Trump. Die „New York Times“ selbst äußerste sich bisher nicht zu der Ankündigung des US-Präsidenten.