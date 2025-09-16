Seilbahn-Notbetrieb für vergessliche Bergsteiger

Australiern übersah die Betriebszeiten

Was war passiert? Eine australische Wanderin wollte mit der Hafelekar- und der Seegrubenbahn ins Tal, hatte aber die letzte Talfahrt vom Kar um 18 Uhr verpasst. So wusste sie sich in 2256 Meter Höhe nicht anders zu helfen, als den Notruf zu wählen. Denn es war bereits kurz vor 19 Uhr, bei Tageslicht wäre sie nie zu Fuß hinunter auf die sichere Hungerburg gekommen.