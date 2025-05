Wasserstoff: So soll die Industrie versorgt werden

Immer wieder taucht das Thema Wasserstoff in der Diskussion um die Klimaneutralität auf. Dabei rückt der ökologische Aspekt in der Realität immer stärker in den Hintergrund – es geht mehr um den Wirtschaftsstandort und ökonomischen Erfolg. Kärnten will mit Wasserstoff die eigene Industrie und Arbeitsplätze absichern.