Knappe Entscheidung um Klagenfurter Hallenbad

Das dürfte vor allem auf junge Klagenfurter und Klagenfurterinnen zutreffen: In der Gruppe der unter 30-Jährigen – jene, die bereits seit Jahren ohne Hallenbad auskommen (müssen) und in Zukunft die Schulden der Stadt abzahlen werden – stimmten 68 Prozent gegen ein neues Hallenbad. Haselmayer: „Je älter die Teilnehmer, desto eher sind sie für ein Bad – eventuell, weil Senioren mehr Zeit haben, auch Familien mit kleinen Kindern sind ein Faktor.“