Diese Fähigkeiten zählen am Jobmarkt am meisten

Interessant dabei: Von den handwerklichen Fähigkeiten ist es gerade einmal Microsoft Office, das es in die Top 10 geschafft hat. Jede 13. Stellenanzeige habe diese Fertigkeit gefordert. „Soft-Skills machen fast die Hälfte aller analysierten Jobanforderungen aus“, so Aloisious Caraet von Nejo. Dennoch würden Hard Skills oft als erster Filter im Bewerbungsprozess eingesetzt und darüber entscheiden, wer zum Vorstellungsgespräch eingeladen wird.