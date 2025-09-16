Vorteilswelt
Regionale Unterschiede

Diese Fähigkeiten zählen am Jobmarkt am meisten

Wirtschaft
16.09.2025 08:45
Auffällig sind die regionalen Unterschiede in den Stellenanzeigen.
Auffällig sind die regionalen Unterschiede in den Stellenanzeigen.

Kundenorientierung, Teamfähigkeit oder Excel-Kenntnisse sind nur einige der Eigenschaften, die sich Unternehmen in Stellenanzeigen von neuen Mitarbeitenden wünschen. Doch welche Kompetenzen sind dem Arbeitgeber am wichtigsten? Eine Analyse liefert die Antwort – und zeigt große Unterschiede innerhalb Österreichs.

Kundenservice schlägt Fachwissen, Kärnten ist stressiger als Wien, und Programmierkenntnisse werden Mainstream. Das zeigt eine Analyse von Nejo gemeinsam mit dem FH Technikum Wien. Insgesamt wurden 21.000 Stellenanzeigen untersucht. Die Arbeitgeber fordern von ihren neuen Mitarbeitenden am häufigsten Kundenorientierung, selbständiges Arbeiten sowie Zuverlässigkeit und Teamfähigkeit. 

Interessant dabei: Von den handwerklichen Fähigkeiten ist es gerade einmal Microsoft Office, das es in die Top 10 geschafft hat. Jede 13. Stellenanzeige habe diese Fertigkeit gefordert. „Soft-Skills machen fast die Hälfte aller analysierten Jobanforderungen aus“, so Aloisious Caraet von Nejo. Dennoch würden Hard Skills oft als erster Filter im Bewerbungsprozess eingesetzt und darüber entscheiden, wer zum Vorstellungsgespräch eingeladen wird.

Programmieren immer wichtiger
Immer gefragter sei, dass die Bewerber Programmiersprachen können. Selbst im Baugewerbe, der Energieversorgung und Finanzbranche seien „Coding-Skills“ bereits unter den Top 15 der gefragtesten fachlichen Kompetenzen. In Deutschland hätten Programmiersprachen in diesen Branchen sogar schon die Top 5 erobert. „Ein Indiz dafür, dass die Digitalisierung dort schneller voranschreitet“, so Caraet.

Große regionale Unterschiede
Auffällig sind die regionalen Unterschiede in den Stellenanzeigen. „In Kärnten fordert etwa jede neunte Stellenanzeige explizit Stressresistenz – in Vorarlberg ist es nur jede 45. Auch bei Lernbereitschaft führt Kärnten mit etwa jeder sechsten Stellenanzeige, während Wien mit jeder 15. Stellenanzeige am unteren Ende des Spektrums liegt“, rechnen die Studienautoren vor.

„Niederösterreich erreicht bei Kundenorientierung den Spitzenwert – etwa jede fünfte Stellenanzeige fordert diese Kompetenz. Oberösterreich legt besonders Wert auf selbstständiges Arbeiten. Wien zeigt sich erwartungsgemäß als digitaler Hotspot: Etwa jede achte Stellenanzeige fordert Microsoft Office Skills, österreichweit ist es nur jede 13.“, heißt es in der Studie.

