Kamp gegen Brand

Wohnhaus im Umbau geht in Flammen auf: Großeinsatz

Kärnten
16.09.2025 09:07
Ein sich im Umbau befindliches Wohnhaus ging in Flammen auf.
Ein sich im Umbau befindliches Wohnhaus ging in Flammen auf.(Bild: FF Hart)

Großbrand in Kärnten: Feuer hat ein Wohnhaus gefangen, das sich gerade im Umbau befindet. Die Feuerwehren mussten in den frühen Dienstagmorgenstunden ausrücken, um Schlimmeres verhindern zu können. 

Zu einem Dachstuhlbrand ist es Dienstagmorgen, gegen 4 Uhr, in Pfarrdorf in der Gemeinde Lavamünd gekommen. Mehrere Feuerwehren mussten ausrücken, um den Vollbrand zu löschen.

Feuer rasch wieder eingedämmt
„Unsererseits wurde eine Zubringerleitung von der Drau aufgebaut, um die Wasserversorgung sicherstellen zu können“, heißt es von den Einsatzkräften aus Hart, Lavamünd, Ettendorf, Bach und Bleiburg. Sie konnten das Feuer rasch eindämmen und halten Brandwache. 

Angrenzende Gebäude wurden nicht beschädigt.
Angrenzende Gebäude wurden nicht beschädigt.(Bild: FF Hart)
Das Wohnhaus befindet sich laut Polizei im Umbau. Im Bereich des Dachstuhls fing das Haus Feuer.
Das Wohnhaus befindet sich laut Polizei im Umbau. Im Bereich des Dachstuhls fing das Haus Feuer.(Bild: FF Hart)

Das Wohnhaus, das in Brand geraten war, befand sich gerade im Umbau.  „Personen befanden sich zum Glück nicht im Haus“, gibt die Polizei Entwarnung. Was genau den Brand ausgelöst hat, ist jedoch noch Gegenstand der Ermittlungen. 

