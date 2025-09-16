Wohnhaus im Umbau geht in Flammen auf: Großeinsatz

Großbrand in Kärnten: Feuer hat ein Wohnhaus gefangen, das sich gerade im Umbau befindet. Die Feuerwehren mussten in den frühen Dienstagmorgenstunden ausrücken, um Schlimmeres verhindern zu können.
Zu einem Dachstuhlbrand ist es Dienstagmorgen, gegen 4 Uhr, in Pfarrdorf in der Gemeinde Lavamünd gekommen. Mehrere Feuerwehren mussten ausrücken, um den Vollbrand zu löschen.
Feuer rasch wieder eingedämmt
„Unsererseits wurde eine Zubringerleitung von der Drau aufgebaut, um die Wasserversorgung sicherstellen zu können“, heißt es von den Einsatzkräften aus Hart, Lavamünd, Ettendorf, Bach und Bleiburg. Sie konnten das Feuer rasch eindämmen und halten Brandwache.
Das Wohnhaus, das in Brand geraten war, befand sich gerade im Umbau. „Personen befanden sich zum Glück nicht im Haus“, gibt die Polizei Entwarnung. Was genau den Brand ausgelöst hat, ist jedoch noch Gegenstand der Ermittlungen.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.