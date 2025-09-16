Mordversuch: Sohn (21) lief mit Axt auf Vater zu

Versuchter Mord im Burgenland: Ein 21-Jähriger steht im dringenden Verdacht, am Montagnachmittag mit einer erhobenen Axt auf seinen Vater zugelaufen zu sein und ihn bedroht zu haben. Festnahme!
Nach Angaben der Polizei spielten sich die brutalen Szenen im Bezirk Neusiedl/See ab. Gegen 17 Uhr alarmierte offenbar der Vater des 21-Jährigen die Polizei, dass sein Sohn soeben versucht hatte, ihn mit einer Axt zu attackieren.
Konkret soll der junge Mann „mit erhobener Axt auf ihn zugelaufen sein und ihm gedroht haben“, teilte Polizeisprecherin Victoria Krojer am Dienstagvormittag mit. Offenbar spielte sich der Vorfall auch vor den Augen der Mutter des 21-Jährigen ab.
21-Jähriger flüchtete in Wohnhaus
Rasch nach der Alarmierung traf die Exekutive am Ort des Geschehens ein. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich der 21-Jährige bereits ins Wohnhaus zurückgezogen. Es gelang den Beamten, Kontakt mit ihm aufzunehmen und den jungen Mann dazu zu bewegen, aus dem Haus zu kommen. Er ließ sich in weiterer Folge widerstandslos festnehmen.
„Ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein Waffenverbot wurden an Ort und Stelle ausgesprochen“, so Krojer weiter.
Der genaue Tatablauf sowie das Motiv für die Tat sind derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.
