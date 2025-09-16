Wer hat ihn gesehen? Suche nach Pensionist (85)

Orcas versenken Jacht vor portugiesischer Küste
Angriffe nehmen zu
Vermisst wird ein 85 Jahre alter Mann aus Laxenburg in Niederösterreich. Die Polizei bittet um Hinweise!
Das letzte Mal gesehen wurde der 85-jährige Josef W. offenbar am 12. September, seither fehlt von dem Mann allerdings jede Spur.
Seitens der Polizei wurde deshalb um Veröffentlichung eines Fotos des Abgängigen gebeten.
Beschreibung
Josef W. ist 1,70 Meter groß, 67 Kilogramm schwer und schlank. Er hat braune Augen, weiße kurze Haare und dürfte zum Zeitpunkt seines Verschwindens mit einem grauen Hemd und einer dunklen Hose bekleidet gewesen sein.
Hinweise werden an die Polizeiinspektion Laxenburg unter der Telefonnummer 059133-3338 erbeten.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.