Meghans heißer Geburtstags-Gruß an ihren Prinzen

Endlich versöhnt

Doch nicht nur Meghan, auch Harry selbst sorgt derzeit für Herzklopfen bei den Royals: Nach monatelanger Funkstille hat er sich endlich mit Papa Charles versöhnt. Bei einem privaten Teetreffen in London (nach ganzen 19 Monaten ohne Wiedersehen!) sollen die beiden ernsthaft Tuchfühlung aufgenommen haben. Und jetzt der große Plan: Harry will Archie und Lilibet bald nach Großbritannien bringen – damit Opa Charles endlich Zeit mit seinen Enkelkindern verbringen kann.