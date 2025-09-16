Meghans heißer Geburtstags-Gruß an ihren Prinzen

Happy Birthday, Harry! Der Herzog von Sussex feierte am 15. September seinen 41. Geburtstag – und seine Meghan ließ es sich nicht nehmen, ihrem Prinzen öffentlich den Kopf zu verdrehen.
Auf Instagram kramte die Herzogin ein Foto aus der Schatzkiste: Harry im grünen Fliegeroverall, zehn Jahre jünger, mit Sturmfrisur und dem Namensschild „Harry Wales“. Dazu schrieb Meghan nur frech: „Oh, hallo, Geburtstagskind“. Kurzum: Sie findet ihren Mann auch nach all den Jahren noch einfach unwiderstehlich.
Endlich versöhnt
Doch nicht nur Meghan, auch Harry selbst sorgt derzeit für Herzklopfen bei den Royals: Nach monatelanger Funkstille hat er sich endlich mit Papa Charles versöhnt. Bei einem privaten Teetreffen in London (nach ganzen 19 Monaten ohne Wiedersehen!) sollen die beiden ernsthaft Tuchfühlung aufgenommen haben. Und jetzt der große Plan: Harry will Archie und Lilibet bald nach Großbritannien bringen – damit Opa Charles endlich Zeit mit seinen Enkelkindern verbringen kann.
Trotzdem bleibt Harry Harry: In Interviews zieht er weiterhin blank – verbal! Über seine Memoiren Spare sagt er: „Mein Gewissen ist rein.“ Und auch wenn es manchen in der Familie nicht passt, meint Harry trocken: „Es geht nicht um Rache, sondern um Rechenschaft.“
Bleibt festzuhalten: Harry feiert nicht nur Geburtstag, sondern auch einen Neuanfang. Mit Meghan an seiner Seite, Papas Tee im Bauch und einem neuen royalen Familienkapitel, das er beschreitet.
