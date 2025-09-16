Vorteilswelt
Neues Kapitel

Lugner-Witwe Simone hat einen neuen Job!

Adabei Österreich
16.09.2025 09:14
Simone Lugner freut sich über ihren neuen Job.
Simone Lugner freut sich über ihren neuen Job.(Bild: Andreas Tischler / picturedesk.com)

Simone Lugner hat beruflich ein neues Kapitel aufgeschlagen: Die Witwe von Baumeister Richard Lugner hat einen neuen Job!

Die letzten Monate waren für Simone Lugner voller Höhen und Tiefen, doch jetzt soll es endlich wieder steil bergauf gehen – zumindest beruflich. Denn die 43-Jährige darf sich über einen neuen Job freuen.

Anfang der Woche übernahm Simone nämlich die Geschäftsführung von gleich drei Filialen der Beauty- und Wellnessmarke „Körperglanz & Shape Line“ in Wien – darunter auch den Flagship-Store am Rennweg in Wien Landstraße.

Rausschmiss aus Lugner City
Eine Aufgabe, die perfekt zu Lugners Jobprofil passt. Immerhin konnte die Witwe von Richard Lugner in der Vergangenheit schon Erfahrung als Führungskraft sammeln – etwa bei McDonald‘s, wo sie einen Standort leitete. Und auch bei Hornbach war Simone stellvertretende Filialleiterin.

Simone Lugner ertanzte sich im Frühjahr den dritten Platz bei „Dancing Stars“, jetzt schlägt sie ...
Simone Lugner ertanzte sich im Frühjahr den dritten Platz bei „Dancing Stars“, jetzt schlägt sie beruflich ein neues Kapitel auf.(Bild: Hans Leitner / First Look / picturedesk.com)

Ihren Hornbach-Job hatte Simone Lugner ja kurz nach der Hochzeit mit Richard Lugner im letzten Jahr aufgegeben, um an der Seite ihres Ehemannes in der Lugner City zu arbeiten.

Doch dann der Schock: Nur wenige Wochen nach dem Tod des Opernball-Zampanos im vergangenen August flatterte die Kündigung herein. 

Eigene TV-Show
Aber Simone ließ sich nicht unterkriegen, zeigte Österreich bei „Dancing Stars“, was in ihr steckt und ertanzte sich den ausgezeichneten dritten Platz. Und wird den TV-Zuschauern auch nach Ende der Show noch erhalten bleiben.

Lesen Sie auch:
Erster Todestag von „Mörtel“: So geht es Simone Lugner
Witwe wird TV-Star
Simone Lugner bekommt eigene Sendung auf ATV
12.08.2025
Disney+ Serienstart
Simone Lugner: „Keine Privatsphäre im Showbiz“
10.09.2025

Denn wie Simone kürzlich verriet, bekommt sie, wie einst Richard Lugner, „meine eigene Sendung auf ATV“. Und versprach: „Ich bin ehrlich, authentisch – und meine Gäste sind ein bisschen mehr crazy als ich. Die Zuschauer sehen mich und mein Leben.“

krone.at
