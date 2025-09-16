Investoren klopfen an – Boss droht nun Haftantrag

„Fließen die Gelder nicht, geht es in Richtung Insolvenz!“

Aber die Fassade im Hintergrund bröckelt bekanntlich immer mehr. Die Ex-Akteure Schwarz, Bobzien, Kujrakovic, Bonnah, Cvetko, Spari, Straudi sowie Toshevski warten nach wie vor auf ihre Gelder der vergangenen Saison. Weshalb die Gewerkschaft VdF – wir haben berichtet – nun den nächsten Schritt gehen muss. „Allerspätestens am Dienstagvormittag bringen wir alles beim Senat 2 der Bundesliga ein, bereiten alles vor. In weiterer Folge muss man die Gehälter einfordern – fließen sie nicht, geht es natürlich Richtung Insolvenz“, sagte VdF-Chef Gernot Baumgartner am gestrigen Montag.