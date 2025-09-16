USA zerstören Schiff aus Venezuela – drei Tote

Spannungen nehmen zu

Von der venezolanischen Regierung gab es zunächst keine Stellungnahme. Am Montag hatte Präsident Nicolás Maduro aber vor Reportern in Caracas erklärt, dass man sich gegen „Aggressionen“ aus den USA wehren werde. US-Außenminister Marco Rubio nannte er einen „Herrn des Todes und des Krieges“.