380-kV-Leitung: Suche nach „dem besten Kompromiss“

Doch wo genau wird die neue Hochspannungsleitung verlaufen? „Bis Oktober werden wir den groben Verlauf präsentieren“, so Hafner. „Dann brauchen wir die Unterstützung der Menschen, wie die Leitung am besten verlaufen kann.“ In rund 18 Monaten können dann Anpassungen vorgenommen werden, erst dann werde eingereicht.