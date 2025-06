Kulovits: „Über 90 Minuten verdient gewonnen!“

Maximilian Ritscher (LASK-Trainer): „Wir waren nicht so mutig, entschlossen und giftig wie am Donnerstag in Linz. Deshalb hat Rapid relativ leicht mehr Ballbesitz und Kontrolle über das Spiel gehabt, ohne wirklich zwingend zu werden. Wir haben aus unseren Umschaltmomenten in den ersten 30 Minuten viel zu wenig gemacht und Rapid durch einen individuellen Fehler das 1:0 gegeben. Wir sind dann wieder gut aus der Halbzeit rausgekommen, schenken ihnen dann aber wieder im Aufbauspiel einen einfachen Fehler, aus dem der Elfmeter resultiert ist. Am Ende haben beide Teams probiert, den Lucky Punch zu erzwingen, Rapid ist der gelungen, uns nicht. Man kann daher Rapid gratulieren, wobei ich schon der Meinung bin, dass die Niederlage sehr viel mit unserem Spiel zu tun gehabt hat.“