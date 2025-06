Und wieder müssen die Falschen gehen

Nichts hat also geholfen. Die Hoffnung auf eine Lösung oder einen Aufschub in letzter Sekunde haben sich zerschlagen. In einer Nacht-und-Nebel-Aktion wurden die 52 ukrainischen Waisenkinder mit Bussen in ihre Heimat gebracht. Zurück in den Krieg. Dorthin, wo jeden Tag russische Bomben auf Städte fallen. Ja, behördlich war wohl alles okay. Auch für das Kindeswohl würde alles getan, wie ukrainische Behörden nicht müde werden zu versichern.