Wurz: „Verstappen verwendet Auto wie Rammbock!“

Nach dem Rückfall in alte Verhaltensmuster – in der Vergangenheit war Verstappen für seine oft zu aggressive Fahrweise, die oft in Kollisionen endete, bekannt – war er wenig auskunftsfreudig. „Es war schade mit dem Safety Car, ich hatte nur noch harte Reifen, die haben nicht funktioniert. Ich hatte keinen Grip. Bis dahin war es ein positives Rennen, ein dritter Platz war möglich", sagte er bei RTL. Auf die Frage, ob die Aktion gegen Russell Absicht gewesen sei, entgegnete Verstappen trotzig: „Spielt das eine Rolle?" Sie seien viel zu langsam, um um den Titel zu kämpfen, meinte er. Am Ende wurde es ein zehnter Platz und damit ein WM-Punkt, sowie die drohende Gefahr einer Rennsperre.