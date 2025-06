Ein Burgstaller-Märchen als Abschiedsgeschenk

Entscheidender Assist

Auch beim entscheidenden 3:0 spielte Burgstalle einen großen Part. In der 95. Spielminute flankte er den Ball perfekt in den Strafraum. Dort köpfte Kara ein. „Wenn der Burgi den Ball hat, brauch ich mich nicht viel bewegen“, so Siegestorschütze Ercan Kara über den Assist von „Burgi“. „Er hat einfach so eine Qualität, das haben wir oft im Training geübt“, schwärmte er weiter über seinen Kapitän.