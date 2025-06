So umgehen deutsche Raser ein drohendes Fahrverbot

Der ADAC fordert deshalb ein konsequenteres Vorgehen gegen diese Praxis. So sollen die Bußgeldstellen personell aufgestockt werden, um die Aufdeckungsquote und damit das Risiko zu erhöhen. Außerdem plädiert der Club für ein Gesetz zur Schließung der rechtlichen Lücke. Darüber hinaus werden Domain-Sperren für gewerbliche Anbieter sowie ein Bußgeldrahmen von bis zu 30.000 Euro gefordert. Die hohen Bußgelder sollen dabei an alle am Punktehandel und der Behördentäuschung beteiligten Personen verhängt werden können.