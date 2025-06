Brite Simon Yates gewinnt Giro d‘Italia 2025!

Simon Yates hat den Giro d‘Italia 2025 erwartungsgemäß gewonnen. Nachdem sich der Brite bereits am Vortag überraschend von Isaac del Toro und Richard Carapaz absetzen konnte, fuhr der 32-jährige Visma-Fahrer das Rosa Trikot am Sonntag sicher nach Rom. Der Tagessieg ging an Yates‘ Teamkollegen Olav Kooij.