Hall mit Götzis-Rekord Zweitbeste aller Zeiten!

Die US-Amerikanerin, die in Vorarlberg bereits 2023 triumphiert hatte, kam am Sonntag auf 7032 Punkte und liegt nun gemeinsam mit der Schwedin Carolina Klüft in der Allzeit-Statistik nur noch hinter ihrer Landsfrau Jackie Joyner-Kersee, die in den 1980er- bzw. 1990er-Jahren diese Marke mehrmals übertroffen hatte.