Schellhorn geht für neues Medienprojekt baden

Warum sich der pinke Politiker für das Medium engagiert? Weil sich das Projekt „auch um Ernährung kümmert, was Kinder brauchen, was Kinder vielleicht zu viel haben, was Ernährung in Zukunft für uns bedeutet“. Nach den Worten „Jetzt Mitglied werden“ wirft er sich in einen heimischen Badesee und taucht unter.