Europacup-Play-off: Rapid gegen LASK, 17 Uhr LIVE

Der 42-Jährige appellierte an die Ehre seiner Kicker. „Ich habe in der Kabine die Glaubensfrage gestellt: Wer nicht mehr dran glaubt, soll aufstehen. Keiner ist aufgestanden“, berichtete Kulovits. „Wir wissen, was in St. Hanappi möglich ist. Wir wollen das ausbügeln, was wir heute verbockt haben.“ Es ist nicht zuletzt die Kulisse in Hütteldorf, die den LASK-Spielern Respekt abringt. „Es wird am Sonntag eine sehr hitzige Partie, Rapid wartet dort mit dem Zwölften Mann. Wir müssen mehr als heute vorbereitet sein, weil uns was Großes erwartet“, sagte Zulj.