Nachtreport: Das läuft, während fast alle schlafen

Wenn in Millionen heimischen Wohnungen und Häusern die Teller beim Abendessen klappern, die Zahnbürsten surren, die Menschen in die Pyjamas schlüpfen und ihre Wecker stellen, fängt bei June (23) und Julius (25) die Arbeit an. Es ist jetzt 20.13 Uhr, die beiden Caritas-Streetworker ziehen in ihren roten Jacken los in Richtung Wiener Hauptbahnhof. Sie treffen dort Werner, der sie am Vortag um Sport-Sandalen gebeten hat. Der Mann mit der Schildkappe lächelt schief und ist zufrieden: „Danke“, sagt er und beobachtet die Szene.