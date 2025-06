Israel dementiert Angriff bei Verteilzentrum

Israel hindert arabische Politiker an der Einreise

Am Samstag hat Israel ein geplantes Treffen arabischer Minister in der palästinensischen Verwaltungshauptstadt Ramallah im besetzten Westjordanland blockiert. Ein israelischer Regierungsvertreter erklärte, man werde kein „provokantes Treffen“ zur Gründung eines palästinensischen Staates fördern. Zuvor hatten Medien berichtet, dass arabische Politiker an der Einreise gehindert worden seien. Diese benötigen für die Reise von Jordanien ins Westjordanland die Zustimmung Israels. Nach Angaben der Palästinensischen Autonomiebehörde (PA) gehörten der Delegation Minister aus Jordanien, Ägypten, Saudi-Arabien, Katar und den Vereinigten Arabischen Emiraten an. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu lehnt die von den Vereinten Nationen und europäischen Länder geforderte Zweistaaten-Lösung für Israelis und Palästinensern ab.