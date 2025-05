Echtes Gaude-Hockey anstatt WM-Urlaub!

In Ferlach beginnt am Freitag die „Sunshine Hockey League“! Es wird am Eis Vier gegen Vier ohne Körperkontakt gespielt – kein Wunder, dass das viele Eishockey-Asse zur Vorbereitung nützen. Diesmal sind sogar schon zwei rot-weiß-rote Teamspieler dabei. Ein Graz-Star mit KAC-Vergangenheit will nach einer verkorksten Saison in der Sommerliga neue Kraft tanken.