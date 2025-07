Israelis gehen gezielt gegen Wasserversorgung vor

Vor wenigen Tagen wurde mit Ain Samiya das wichtigste Wassernetz aus Brunnen, Pumpen und Leitungen für 110.000 Menschen in dem Gebiet nach Angaben der palästinensischen Betreibergesellschaft angegriffen und beschädigt. Der Angriff reiht sich ein in eine ganze Reihe von Attacken israelischer Siedler, denen vorgeworfen wird, die palästinensischen Wasserressourcen beschädigt, abgezweigt oder an sich gerissen zu haben. „Die Siedler sind gekommen und haben zuerst die Hauptleitung kaputt gemacht. Und wenn sie zerstört ist, müssen wir automatisch die Pumpen in Richtung der Dörfer stoppen. Das Wasser fließt sonst ins Gelände und versickert im Boden“, erzählt Subhil Olayan von den Wasserwerken der Nachrichtenagentur AFP.