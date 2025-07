Afrikanisches Hoch „Kamel“ lässt Italien kochen

Gebiete im Landesinneren Siziliens besonders hitzegefährdet

Auf Sizilien könnte der bisherige europäische Temperaturrekord von 48,8 Grad, der 2021 in Floridia nahe der Stadt Syrakus gemessen worden war, übertroffen werden. Schon in den nächsten Tagen werden auf Sardinien, Sizilien und in Apulien bis zu 40 Grad erwartet. Vor allem die Gebiete im Landesinneren Siziliens zwischen Syrakus und Catania gelten als besonders hitzegefährdet, denn sie bekommen am wenigsten die Meeresbrise zu spüren.