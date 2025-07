Vers(ch)enkte Milliarden

Ein Forderungsverzicht ist oft der Moment, in dem sich hoch bezahlte Beamte oder Politiker in noble Konferenzzentren zurückziehen, um fremdes Geld nach Gutsherrenart zu verteilen. Ganz nach dem Motto: Edel geht die Welt zugrunde. Auch Österreich spielt bei derartigen diplomatischen Spendierlaunen gerne mit. So darf sich der Irak, zweitgrößter OPEC-Ölproduzent, über erlassene 1674 Millionen Euro freuen – finanziert vom österreichischen Steuerzahler. Kamerun, mit starkem Wirtschaftswachstum und florierendem Rohstoffhandel, durfte 599 Millionen behalten. Und Nigeria, viertgrößte Volkswirtschaft Afrikas, wurde mit 234 Millionen bedacht.