Jeder vierte Alkounfall passiert im Hochsommer

Laut ÖAMTC ging zwar die Zahl der alkoholisierten Pkw-Lenkerinnen und -lenker in den vergangenen Jahren zurück, dafür stiegen jene der Radfahrenden, Motorradfahrenden und Lenkenden von (E-)Scootern an. Mehr als ein Fünftel der Alkounfälle ereignete sich an Samstagen. Im Regelfall lösen die Verkehrsteilnehmenden selbst den Unfall aus, es gibt also keine Beteiligung anderer.