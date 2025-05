Sparprogramm plus Optimismus

Was Finanzminister Marterbauer und seine Staatssekretärin Eblinger-Miedl offenbar auch vorhaben. Es sind mehrere Schritte in die richtige Richtung. Wie etwa: Die Befreiung der selbstständigen Unternehmen von der NOVA bei Lieferwagen. Das ist kein Trapezakt, aber für die Betroffenen hochwillkommen. Oder die Pauschalierung für kleine Unternehmen: Die Anhebung der Umsatzgrenze auf 320.000 und ab 2026 auf 420.000 Euro bedeutet spürbar weniger Bürokratie. Auch kein Salto mortale, aber ein kluger Schritt. Oder den steuerfreien Tausender, den es heuer in den Betrieben geben kann. Netto ungekürzt. Also: Es geht doch. Und jetzt auch noch eine Flat tax von 25 Prozent für alle, die neben der Pension fleißig weiter arbeiten.