Dieses Bundesland ist Österreichs BDSM-Hochburg

Schon im Kamasutra werden Schlagarten beschrieben, und seit „Fifty Shades of Grey“ ist BDSM auch der Masse ein Begriff. Bis zu 25 Prozent der Bevölkerung sollen auf Fesselspiele, Dominanz und Lust am Schmerz stehen. Dabei hat ein Bundesland ganz klar Nase vorne – oder eher die Peitsche in der Hand.