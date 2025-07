Klamauk-Böller mit Liam Neeson ohne großen Knall

Und so setzt Liam Neeson auf Leslie Nielsens Spuren einfach auf Chaos pur – eskortiert von Pam Anderson, die ihren Sex-Appeal als scharfe Waffe einsetzt. Wirklich toppen lässt sich der Retro-Charme der gleichnamigen Kultkomödie damit nicht. Dennoch macht es Spaß, dem spätberufenen Komiker Neeson bei seinen klamaukigen Eskapaden zuzusehen. Schon deswegen, weil er bei diesem Genrewechsel so ganz aus dem gewohnten Rollenbild fällt. Und Pam Anderson macht das, was sie am besten kann: bella figura!