Klauten Drogerie-Mitarbeiter wie die Raben?

Auch Betrug wird ihm in der Verhandlung am Mittwoch zur Last gelegt. So hatte er einer Oberösterreicherin über eine Online-Plattform ein Spielzeug verkauft, dieses jedoch erst geschickt, nachdem sie ihn bereits wegen Betrugs angezeigt hatte. „Da war halt die Hausdurchsuchung und alles ziemlich turbulent geworden“, erklärt sich der Beschuldigte und beteuert, nicht in betrügerischer Absicht gehandelt zu haben.