Merz will Asylverfahren in Drittstaaten prüfen

Auch Ukraine-Krieg Thema

Ein weiteres Thema im Gespräch mit Meloni war der Krieg in der Ukraine. Die Friedensgespräche in Istanbul seien hinter den Erwartungen zurückgeblieben, bedauerte Merz. Der Druck auf Russland werde daher weiter erhöht werden. Am Dienstag soll das 17. Sanktionspaket der EU in Kraft gesetzt werden. Man stimme sich auch eng mit den US-amerikanischen Partnerinnen und Partnern ab, sagte der deutsche Kanzler. Meloni habe offenbar ein gutes Einvernehmen zu US-Präsident Donald Trump gefunden. „Sie hat Einfluss und sie ist in Europa damit eine der wichtigen politischen Führer (...)“.