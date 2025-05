Wie sehr geben Inder bei KTM nun die Richtung vor?

Mit gesamt 200 Millionen Euro konnte die mittlerweile wieder gestoppte Produktion in Mattighofen hochgefahren werden, jetzt sichert ein 566-Millionen-Euro-Kredit die Sanierungskosten: Der indische Miteigentümer Bajaj wird für KTM zum Retter in der Not. Bislang wurde die Beziehung zwischen Stefan Pierer und seinem Partner unaufgeregt im Stillen gepflegt, nun dürfte sich hier einiges ändern.