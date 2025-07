Bunt, laut, voll Action: Linz „spektakelt“ wieder

Es gibt einige Neuerungen

Dazu gehört der „Bildergarten“ in der Altstadt, in dem Karikaturisten Souvenirs anfertigen. Walking-Acts und Stehstilkünstler bieten sich für Selfies an. Am Samstag findet im Landhauspark um 21 Uhr eine Samba-Session mit allen Samba-Gruppen statt. Für Familien wurde das Festivalareal im Donaupark erweitert, hier ist auch das Spektakelzelt zu finden. Die Feuershows finden von 20 bis 23 Uhr sowohl am Hauptplatz als auch am Tummelplatz statt.