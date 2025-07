Tod von Jeanette (19): Urteil jetzt rechtskräftig

Was war in jener Nacht geschehen? Jener heute 26-jährige Oberösterreicher war in der Nacht auf Samstag, den 17. Juni 2023 mit seinem BMW X3 auf dem Heimweg, als er bei der Ortsausfahrt von Mattsee einen „Rumpler“ hörte. Er habe angenommen, er habe ein Wildtier oder einen Vogel erwischt, und fuhr vorerst unbekümmert nach Hause. Was er wohl nicht wusste: Er hatte mit seinem Außenspiegel die 19-jährige Kellnerin Jeanette touchiert.