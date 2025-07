Todessturz mit Liftkabine bleibt ohne Konsequenzen

Ein grauenhafter Unfall hatte am 11. September 2024 die Bewohner eines mehrstöckigen Hauses in der Linzer Markartstraße geschockt. Ein 30-jähriger Monteur aus Wies (Steiermark) war zuvor mit zwei Kollegen an der Demontage eines Lifts beschäftigt. Der Mann befand sich allein auf dem Dach des Aufzugs, als dieser gegen 8.30 Uhr plötzlich ungebremst in den Keller stürzte, wo er heftig aufschlug.