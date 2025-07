„In Wien hat meine Obsession mit Graz begonnen“

„Krone“: Herr Setz, sind Sie in Graz eigentlich in einem literarischen Haushalt aufgewachsen?

Clemens J. Setz: Nicht wirklich, es hat nicht besonders viel Literatur im Haus meiner Eltern gegeben. Die Situation mit meinen Eltern war schwierig, es gab viel Unfrieden und Unzufriedenheit. Außerdem hatte mein Großvater psychische Probleme. Und ich habe mir als Kind sehr schwergetan, Kontakt zu anderen aufzunehmen. Deshalb waren für mich oft Orte in Graz eine Art Orientierung, die mich mit Erklärungen über meine Gefühle versorgt haben.