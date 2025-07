Keine Männer: Linzer JKU gibt Frauen den Vorzug

Der Frauenanteil bei Professoren im Bereich Informatik beträgt an der Linzer Johannes-Kepler-Universität aktuell 11,8%. Über alle Bereiche hinweg sind es auch nur 18,8%. Bei den Studierenden sieht die Lage anders aus: Hier haben die Frauen mit 13.065 akkreditierten Studierenden die Nase vorne. Die Quote beträgt 51,1% zu 48,9% – die Frauen sind in der Mehrzahl. Um die Zahl der weiblichen Lehrenden zu erhöhen, geht die Uni einen mutigen Weg.