Open-Air, Oldies und ein spannender Kriminalfall

Sommerfeeling pur erwartet die Landsleute am Wochenende in Oberösterreich: Krimi-Fans wird bei der Premiere von „Die Mausefalle“ in Traun Nervenkitzel geboten. Beeindruckende Klänge unter freiem Himmel erwarten Besucher bei einem Panflöten- Konzert in Puchheim. Kinder dürfen sich auf Abwechslung in den Ferien freuen und bei der spannenden Tour „Überleben in der Natur“ mitmachen.