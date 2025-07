Drei Erwachsene und Bub (10) bei Unfall verletzt

Ein 46-jähriger Lenker war am Mittwochabend auf der B 145 in Fahrtrichtung Ebensee unterwegs. Am Rücksitz befand sich sein zehnjähriger Sohn. Aus noch nicht abschließend geklärter Ursache geriet der Wagen plötzlich nach rechts auf den Geh- und Radweg und kollidierte dann mit zwei Verkehrsleiteinrichtungen.

Auto von Deutschen gerammt

In weiterer Folge geriet das Auto auf die Gegenfahrbahn, wo es zur Frontalkollision mit einem entgegenkommenden Pkw kam. Mit diesem war ein 22-jähriger Deutscher unterwegs, am Beifahrersitz saß seine 23-jährige Freundin.