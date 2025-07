Mit der „Krone“ zum Family Fun Friday

Die Maus „Edda“ (Sprecherin Marie Koschny) träumt davon, Rennfahrerin zu werden – und plötzlich bekommt sie eine unerwartete Chance: Versehentlich löst sie die Bremsen im Auto ihres großen Idols, des Rennfahrers „Ed“ (Sprecher Hannes Maurer). Der Wagen fährt los, „Ed“ will ihn stoppen und verletzt sich dabei. So kann er nicht am Grand Prix of Europe teilnehmen! Doch „Edda“ springt für ihn ein. Verkleidet als ihr Held, der sich zu ihrer Enttäuschung als ziemlich arrogant herausstellt, fährt sie das Rennen. Mit ihrem Anteil am Preisgeld will sie den scheiternden Jahrmarkt ihres Vaters retten. Doch etwas ist faul. Sabotiert jemand den Grand Prix? Kann „Edda“ die Intrige aufdecken und das Rennen gewinnen?