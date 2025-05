Stärkste Armee Europas? Deutschland meint es ernst

Für Merz und den Rest Europas beginnt nun ein Tanz auf der Rasierklinge. Vordergründing will man sich von Trumps Amerika emanzipieren – ohne auf die Schlagkraft des US-Militärs verzichten zu müssen. Mit kreativer Buchhaltung soll der ungeduldige US-Präsident befriedet werden. 3,5 plus 1,5 ergibt immerhin seine geforderte Fünf-Prozent-Hürde. Die Erwartungen an Trump sind klar: „Wir folgen ihm da, und wir sehen darin ein klares Bekenntnis der Vereinigten Staaten von Amerika zu Artikel 5“, erklärte Wadephul neben US-Außenminister Marco Rubio in der Türkei.

Bis es so weit ist, dürfen die Gräben nicht zu tief werden, weil das eigene militärische Gerät weiter entstaubt werden muss. Dafür bräuchte die Bundeswehr allerdings Personal, das es so noch gar nicht gibt.