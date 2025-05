Merz‘ Minister sorgt mit Rüstungsansage für Ärger

Am Ende könnte der Plan aber aufgehen. In Deutschland wurde das Grundgesetz so geändert, dass große Summen in die Verteidigung investiert werden können, ohne dass die hauseigene Schuldenbremse greift. Klar ist aber auch, dass eine enorme Kraftanstrengung nötig wäre, um dieses Fünf-Prozent-Ziel zu erreichen. Europas größte Wirtschaftsmacht scheiterte bisher regelmäßig an zwei Prozent.