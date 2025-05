Friedrich Merz und der Widerspruch seiner Worte

„Mit Vier-Tage-Woche und Work-Life-Balance werden wir den Wohlstand dieses Landes nicht erhalten können.“ Mit diesem Satz hat Bundeskanzler Friedrich Merz seine erste große Rede als Regierungschef eingeläutet. Es war ein Appell – aber auch eine klare Kampfansage an ein Lebensgefühl, das in den vergangenen Jahren an Bedeutung gewonnen hat. Mehr Zeit für Familie, Gesundheit, Freizeit? Das reicht aus Sicht des neuen Kanzlers nicht mehr.