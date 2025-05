Missbrauch-Aufdeckerin verteidigt Papst Leo XIV.

Die Chefredakteurin des TV-Kanals Nativa TV verteidigte den Pontifex gegen den Vorwurf, in Peru möglicherweise Missbrauchsfälle gedeckt zu haben. Vor dem jüngsten Konklave hatten einige Medien spekuliert, dass Prevost, der zu den „Papabili“ gehörte, während seiner pastoralen Tätigkeit in Peru möglicherweise die Missbrauchsfälle gedeckt haben könnte. Zur Verteidigung von Prevost traten die beiden Aufdecker Ugaz Cruz und Pedro Salinas an. Die beiden Journalisten erhielten nach eigenen Angaben Unterstützung von Prevost bei ihren Recherchen, die letztlich zur Auflösung der Organisation führten.