Budgetloch wächst trotz Sparpaket heuer weiter

Werden nun Steuern erhöht?

Damit wäre der Rückgang von 2025 auf 2026 in etwa so hoch wie von 2024 auf 2025, wo es noch keine einschneidenden Maßnahmen, gestrichene Förderungen und gekürzte Sozialleistungen gab. Von denen, so Experten in einer ersten Reaktion, wird es nun wohl mehr geben müssen, das Sparpaket wohl noch verschärft und Abgaben erhöht werden müssen. Vor allem letzteres hatte man bisher vermieden, alle Parteien sprachen sich an verschiedenen Punkten im Wahlkampf in unterschiedlichen Ausformungen gegen höhere bzw. neue Steuern aus.