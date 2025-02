Prozess um Orgasmus-Päpstin vor dem Höhepunkt

Vier Zeugen beantragt

Das Ziel ist klar definiert: „Das Mindeste ist, dass die Fristlose zurückgenommen und in eine normale Kündigung samt Ansprüchen umgewandelt wird. Aber natürlich will Frau Ring auch wieder ihre Anstellung zurück“, sagt Hohenecker. Das wird die Bildungsdirektion allerdings verhindern. Sie stellt sogar die Ladung sämtlicher Zeugen in Frage, weil die ihrer Meinung nach zu spät eingebracht wurde. Entschieden wird das allerdings dann vom Richter. Der delikate Prozess startet am Donnerstag um 9 Uhr und ist bis 13 Uhr angesetzt. Ob es dann auch wirklich zu einem Urteil kommen wird, steht allerdings in den Sternen.