„Macht die EU so weiter, fährt Europa an die Wand“

„Wir haben gerade in den letzten Tagen und Wochen gesehen, dass wir es mit einer Person in Übersee zu tun haben, die absolut unberechenbar ist. Das Schlimmste, was einer Volkswirtschaft passieren kann, ist Unberechenbarkeit. Das ist genau der Grund, warum sämtliche Börsen in den letzten Tagen einen gewaltigen Absturz erlebt haben. Nachdem Trump diese hohen Zölle verkündet hat, hat auch der amerikanische Anleihenmarkt ein Problem bekommen. Viele, die in amerikanische Staatsanleihen investiert haben, haben wenig Vertrauen in das dortige Wirtschaftssystem und versuchen, schnell herauszukommen. Ich würde mich nicht wundern, dass das einer der Gründe ist, warum Trump diese hohen Zölle zumindest zeitweise wieder zurückgenommen hat. Das kann wirklich zur Katastrophe führen. Ob man das berücksichtigt hat, das möchte ich bezweifeln.“